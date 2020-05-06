台中市議會今日進行「新冠肺炎對台中整體影響及因應措施」專案報告，市議員楊典忠、鄭功進要求盧秀燕還利於民，把沒辦的活動經費、出國經費省下來，對市民發送紓困金，請盧市長勾選200元或2000元；市長盧秀燕說，新冠疫情影響社會局勢非常嚴重，尤其對經濟衝擊最大，很多民眾與民代都提供紓困想法，我們會積極研究。

楊典忠表示，台中市政府因應武漢疫情一再宣傳是最早一級開設指揮中心，但是就算是最早開設一級、超前佈署好像也沒讓臺中市零確診，4月18日的敦睦艦隊染疫官兵事件引起海線民眾人心惶惶，台中市跟各縣市一樣，也是從隔日4月19日開始消毒，而防疫兵推台中市比新北市晚了5天才做。

426錢櫃大火，台南市長當天下午就去視察，台中盧市長隔天下午兩點才去，反觀台南市長黃偉哲不僅推銷台南景點觀光，還有農特產品與美食，昨天還在臉書po出5／7開放學校門禁讓市民可以到學校戶外空間運動，台中市是不是慢半拍？超前佈署、超慢反映？

楊典忠說，我與鄭功進議員提出每位市民發200元紓困金，就是因為商圈消費券200元送20元，民眾都反應很無感，，海線清水梧棲沙鹿才一個商圈，怎不乾脆發200元紓困金比較實際，財源我們也幫你想好把沒辦的活動費用、出國經費、第二預備金、還有未執行的預算，部分議員說用特別預算方式，自己造劍自己武，希望市長苦民所苦。

盧秀燕表示，新冠疫情影響社會局勢非常嚴重，尤其對經濟衝擊最大，很多民眾與民代都提供紓困想法都很好，我們會來積極研究。

(中時 )