來自法國的鋒裕匯理投信與同樣是法商的法國巴黎人壽攜手合作，在投資型保單中納入「鋒裕匯理長鷹多元收益基金」，希望發揮彼此所長為客戶創造長期價值、提供更多元的資產管理方案。

面對客戶與合作夥伴，鋒裕匯理資產管理北亞區行政總裁及鋒裕匯理投信董事長鍾小鋒認為，鋒裕匯理資產管理向來秉持做到最好，包含提供全面的專業知識以及由研究驅動的優質投資文化，以及卓越的服務，要為全球的機構客戶、企業客戶與零售客戶提供全方位而客觀的投資方案。鋒裕匯理未來將持續向合作伙伴分享於歐洲累積的管理經驗，並以永續經營的精神創造與客戶的雙贏。

除了與夥伴齊心合作之外，優秀的團隊亦必須洞悉未來趨勢，包含提供數位金融服務的能力。法國巴黎保險認為，法國巴黎人壽致力於設計更符合客戶需求的保險商品，集團近年來積極推動數位化，在台也陸續推出各種符合客戶需求的數位創新服務，例如「巴黎線上保戶專區」和「PAI智能理財服務」，讓客戶透過行動裝置就可以享有便捷且優質的數位保險服務體驗。

針對此次的合作產品，法國巴黎人壽總經理戴朝暉指出，市場已有許多人購買多重資產基金，產品也相當豐富，但我們希望提供更多元的選擇。在這個時間點提供加入黃金證券做為避險部位的產品，是針對市場狀況所設計的產品，可滿足不同客群的投資偏好。法國巴黎人壽可連結「鋒裕匯理長鷹多元收益基金」的商品包括：耀動100投資型保單、好利成彰投資型保單、財富滿滿投資型保單、滿福100投資型保單、穩賺100投資型保單和金賺100投資型保單，不同客群皆可針對不同需求來選擇所需的投資型保單。

鋒裕匯理投信總經理黃日康表示，法國巴黎人壽與鋒裕匯理投信同樣是法商，鋒裕匯理資產管理公司是歐洲最大、全球前十大的資產管理公司，管理資產規模達1.527兆歐元。法國巴黎人壽則是全球投資型保單的領導品牌，也是銀行保險的專家。兩大法國金融巨擘攜手合作，就是希望能發揮更多綜效，滿足市場對於多元收益產品的需求。現階段市場震盪加劇，對於產品的偏好也較過往改變，鋒裕匯理投信看好多元收益相關產品將會是投資人持續青睞的選擇之一。

鋒裕匯理長鷹多元收益基金以兩大特色為市場所知，分別是價值型投資先驅之一；及台灣唯一加入黃金相關證券為避險工具的多元收益基金。

長鷹全球價值策略創始人－Jean-Marie Eveillard曾表示，我們不是將黃金視為商品，而是作為極端結果的一種保險。

當極端事件發生時，黃金相關資產往往展現優異的回復能力，以2008年金融風暴為例，在2008年至2013年1月期間，黃金回復時間約15個月、全球債券回復時間約16個月、黃金股票約30個月。相較之下，全球股市卻需要56個月。

鋒裕匯理資產管理表示，受到疫情影響，市場全面性下跌，部分優質資產遭市場非理性拋售，價值型投資策略能順應時機，專注布局這些遭市場過度低估的標的；而黃金因避險買盤走揚，將黃金相關資產列為避險部位，可望增加資產的多元性與彈性，兩者均有利於掌握市場輪動下的投資契機。

(工商 )