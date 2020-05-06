新冠肺炎疫情延燒，嚴重衝擊各行各業，觀光業更是慘不忍睹，為了幫助民眾度過難關，行政院長蘇貞昌宣布實施一系列的紓困措施，未料因沒做好政策宣導與應對，導致亂象叢生，第一線公務員更是坦言根本搞不清楚狀況，引發民怨，對此就連身為英粉的八卦版前版主也凍未條，在PTT發文砲轟政府：「X你老師」。

八卦版前版主「Bignana」發文，開頭就坦言自己是英粉，但這次紓困補助蔡政府做的真的很差。他表示先別說酷碰券這鳥東西，保職業公會補助3萬、運輸業3萬、無社會保險1萬、農民1萬，結果勞工只能自己跟雇主協商「無薪假」，然後才能申請「安心就業」，直呼保勞保的就該死？

他痛批擴大紓困給錢，結果整死基層公務員，更痛罵「X你老師」，跟銀行借錢就可以簡化流程，加速辦理。政府要發錢，限制一堆就算了，文件也要一堆，連路邊攤都還要想辦法提工作證明。

他不滿表示「輸業很辛苦，就可以馬上補助，保公會的也很辛苦，三萬入帳，我們這種一個月收也沒有特別高的，比起沒有保勞保或保公會的更需要補助，結果新聞就出來了，身價很高的去申請補助」，文末更不滿大罵三字經+五字經「我們這種一般勞工就該死，你X的X你老師XXX」。

不少鄉民也紛紛留言：「親戚比我們有錢可以靠工會領3個月3萬，我們家連1萬都無法」、「很爛 無話可說」、「勞工不就民進黨最軟的那塊嗎」、「自己投的阿 笑死」、「吃定勞工啦 最軟嫩好吃的一塊 懂？」、「不爽不要投阿，民進黨就是看你不起」、「這就是表面要給很大方..實際就是不想給，給小黃就很大方」、「計程車笑你」、「誰叫你不像小黃一樣有台灣價值」。

(中時電子報)