嘉義縣長翁章梁視察鴨母寮排水出口閘門、蔗埕抽水站和新埤滯洪池水利建設，並表示希望趕在近期完工。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁視察鴨母寮排水出口閘門、蔗埕抽水站和新埤滯洪池水利建設，並表示希望趕在近期完工。（張毓翎攝）

汛期將屆，嘉義縣長翁章梁6日視察鴨母寮排水出口閘門、蔗埕抽水站和新埤滯洪池水利建設，有鑑於近年來極端氣候變化，縣府重新辦理縣內排水系統規畫檢討，減少潛在淹水情勢，翁章梁表示，這3處包含水環境景觀營造、總經費約5億的防汛工程，希望趕在近期完工，防止海水倒灌及水患，確保沿海鄉鎮產業與居民生活無虞。

根據縣府資料，朴子荷苞嶼排水下游及鴨母寮排水出口一帶為歷年主要淹水重災區，主因為出口閘門橋閘門板損壞、渠底泥砂淤積及垃圾阻塞，導致無法發揮防潮功能，每逢朴子溪水位上漲時，荷苞嶼大排水位也跟著漲，使外水倒灌溢頂至周遭，縣府爭取2億元設置大型全自動內外水雙段式水閘門，解決82線快速道路朴子段沿線淹水問題，預計8月竣工。

新埤排水系統從太保市加走埤由東向西流入朴子溪，流域涵蓋六腳鄉、太保市及水上鄉，由於缺乏整體規畫，強降雨時期，常造成太保和蒜頭糖廠一帶排水宣洩不及，為有效解決淹水災情，縣府進行整體治理計畫，相關工程已陸續完工，另，考量極端氣候變化，新設新埤排水上、下方2座滯洪池，並搭配蔗埕抽水站操作，預計7月完成興建工程。

翁章梁今日在布袋鎮長陳鳳梅、六腳鄉長陳川崎及縣議員蔡瑋傑等人陪同視察，他指出，近年受到氣候異常影響，台灣地區氣候逐漸轉變為極端強降雨，治水刻不容緩，這3項對嘉義縣沿海是非常重要的治水建設，完工後可對抗豪大雨侵襲。

(中時 )