感謝所有防疫人員的無私奉獻，讓中華職棒在四月初率先成為「閉門開打」的職棒賽事，經過連續24日的本土零確診後，更得以獨步全球成為世界第一個「限額入場」的職棒聯盟。5月8日(五)起富邦悍將新莊主場賽事將開放1,000名球迷進場觀賽，為感謝全台灣人民的共同努力，除開放富邦悍將家族會員優先購票外，將特別推出限量「世界第一 #OnlyYouCan專屬套票」，邀請家人們一起回到熟悉的悍將新莊城堡，共享2020世界首次入場榮耀！同時富邦球團將依照指揮中心規定，以「購票/入場實名制」、「內野全梅花座」、「進場全程配戴口罩」三大原則持續落實防疫工作，用棒球向國際發聲We are No.1 ！

本週末悍將主場三連戰為全球首場開放球迷入場的職棒賽事，因應指揮中心及新北市府同意開放1,000名球迷入場，球團特別推出5/8(五)~5/10(日)期間限定發售之1,000元「世界第一 #OnlyYouCan專屬套票」，套票採均一價，含單場內野門票乙張，當日持票進場時可兌換Your 1st Game紀念證書及紀念票券各乙張，5/31前憑全家預售票根至富邦悍將商品旗艦店，還可兌換售價千元以下任意悍將商品乙件。

五月份富邦悍將主場例行賽開放購票說明。（富邦悍將提供）

本季富邦悍將也邀請多家全新美食廠商合作，於新莊棒球場設置餐飲服務櫃位，雖因防疫考量暫不提供滿悍席與現場製作料理等服務，但仍與台北喜來登大飯店、輕食光、珍煮丹、Pizza Rock、摩斯漢堡、鬍鬚張等單位，合作推出多款結合悍將元素的高CP值個人餐點選擇，最受球迷喜愛的全家便利商店也會到場服務，讓家人們除了達成世界首進場觀賽的難得紀錄外，更成為首位大啖球場星級美食的幸福球迷。

悍將球團5/7(四)起將於全網購票網FamiTicket開放「五月份新莊主場13場例行賽單場賽事門票預購」，因採限額入場制度，在球團完成全內野梅花座鎖位後，將先提供亞瑟傳奇家族會員進行季票選位，再開放家族會員優先購票。可購票身份依序為「亞瑟傳奇/亞瑟王家族會員優先購票」→「梅林魔法師/藍斯洛騎士家族會員優先購票」→「全面開放」，單場次票券如於優先售票階段售磬，則不另開放預售。(完整購票時程說明請參閱附圖)

因應開放球迷入場觀賽，球團將開放亞瑟傳奇家族會員行使季票權益，並於5/7(四)12-15時提供全家Famiport機台「限額入場」期間重新選位服務(如未選位者，將由球團代選)，選位後即可持原家徽暨季票卡進場觀賞本季賽事。亞瑟傳奇家族會員明年度如欲延續其家族會員身份，需重新支付明年度季票費用，且另依本季未開放場次減免其售價，實際減免場次與減免費用將於年底統計後另行通知。

另因防疫考量避免現場排隊造成群聚感染風險，五月份單場預售票券僅提供全網購票網進行內野票券網路預購服務，並暫時取消原115cm以下孩童由家長陪同可免費入場、夜衝票及外野學生參觀券之服務。防疫期間採內野全主場梅花座制度，未開放外野觀眾席及其他特殊席位，亦不開放客隊應援團。票價同去年售價，持悍將聯名信用卡同樣可享平日5折、假日9折購票優惠，設籍新莊區之里民八折優惠票均持續保留，其餘規定比照原售票方法，相關規定可於悍將官方網站查詢。

新莊棒球場防疫期間進場規定須知。（富邦悍將提供）

基於國內疫情受到穩定控制得以開放球迷限額入場，悍將球團將以「購票/入場實名制」、「內野全梅花座」、「進場全程配戴口罩」三大原則執行相關防疫措施。球迷如欲進場觀賽，需於比賽前至全網購票網填寫個人資料並加入會員，方可進行實名制購票。賽事當日前往新莊球場可從一樓一、三壘側樓梯入口進入「防疫檢驗站」，出示個人票券與進行額溫量測，再前往二樓入口處繳交防疫聲明書並出示證件核對身分，雙手消毒後進入球場。

新莊內野原共約八千個席位，球團將以左右、前後至少間隔1.2公尺之距離重新計算座位數後，提供1,000個符合安全社交距離的梅花座席位，再開放給球迷進行選位、購票作業。球迷入場後如非必要，需全程配戴口罩及於指定席位入座，如有違規且經現場工作人員勸阻無效者，球團將視其情節謝絕入場並不予退票。邀請球迷朋友悍我們一起落實防疫，共同守護台灣。

(中時 )