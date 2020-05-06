民進黨議員高閔琳酸韓國瑜施政滿意度全國22縣市最後1名，上任至今民間招商促參案是0件，高市財政局發新聞稿澄清表示，依據財政部今年01月30日發布新聞，高雄市為全國各地方政府促參招商績效第3名，議員不時說法是對各局處努力任事的工作同仁惡意的打擊，特別予以澄清，以正視聽。

財政局指出，財政部統計的廣義促參包括公有土地開發及公辦都更案，108年度高市府各局處完成促參招商重大案件包括「漢神百貨對面商業區開發案」、「高雄捷運鳳山國中站周邊地區都市更新案」「鳳山運動園區OT案」、「高雄市左營區富國停車場標租案」…等5案，引進民間投資金額達76.58億元。

另外高市府108年迄今新增公告廣義促參案尚辦理中計10案，其中凹子底停5用地BOT案已完成議約，近期將簽約，持續積極推動民間參與公共建設，藉由引進民間資金與創意，節省政府支出，提供優質公共服務，創造就業機會，挹注財政收入。

(中時 )