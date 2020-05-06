《夫妻的世界》第12集精彩片段。

金喜愛、朴海俊、韓素希主演韓劇《夫妻的世界》（台譯：夫婦的世界）熱播中，上禮拜播出第12集讓觀眾看了大吐血！慘遭前夫朴海俊背叛的金喜愛，不但沒有上演大老婆華麗復仇，反而還與朴海俊天雷勾動地火滾床單，從大老婆變小三，令觀眾直呼毀三觀！

《夫妻的世界》第12集堪稱大反轉的劇情，當然也在韓網引爆討論，以下這幾句評論更是被韓國網友讚爆直呼中肯，分別是「和前妻睡個覺又不算是罪！（李泰奧口吻）」、「俊英啊留學去吧」、「希望善雨跟金醫生好的我才是傻子呢」、「俊英和父母各像了一半所以才那麼奇怪啊」。

而最新第13集預告又有精彩對決，那就是小三扶正的韓素希，也終於發現了丈夫與金喜愛的不對勁，雙姝勢必有爭鋒相對的互動。而在一片網友吐槽聲中，還是有肯定之語，有人就說：「說毀三觀看不懂的人都是沒經歷過婚姻的。這劇真的好！太真實了。離婚後也能啪啪的夫妻太多了！男人都是覺得離婚後的妻子是最美的…」。

(中時電子報)