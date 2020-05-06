面對氣候變遷挑戰，彰化銀行從細微處落實環保，辦理「珍愛地球 蔬食樂活」活動，推動每週蔬食日，鼓勵員工少吃肉、多蔬食，除了可以幫助環境永續、食得健康，同時結合公益捐款，讓員工自動自發做環保。

彰銀6日舉辦「珍愛地球 蔬食樂活」活動成果發表會，由董事長凌忠嫄代表彰銀捐出公益金10萬元給心路基金會，為處於嚴峻疫情中的弱勢團體帶來一股暖流。

凌忠嫄表示，地球正面臨著暖化帶來的極大威脅，根據聯合國研究指出，就全球變暖而言，甲烷的有害性比二氧化碳強23倍，而排放甲烷的最大來源是食用肉類所需飼養的牲畜動物（約佔25％）。而近年來，人類對肉類需求量大增，以一單位的肉類換算，需要十倍的糧食才得以提供，若能合理、適度的調配葷素比例或是偶爾選用一頓蔬食餐飲，不僅可促進腸道乾淨、降低膽固醇、預防癌症，對於身體健康及生活環境的維護極有幫助。

為此，彰銀辦理「用吃來愛地球」健康講座，邀請國內知名專家張斯蘭營養師分享如何用來吃幫助地球維持生態鏈的平衡，同時達到營養均衡與健康的目標。此外，並與「心路基金會」合作，自2019年10月1日起至2020年3月31日止，凡員工於活動期間凡購買蔬食餐盒乙份，即以彰銀名義捐出公益金20元給心路基金會，合計最高10萬元，活動期間累計蔬食餐盒購置數量5,127份，共減碳3,999.1公斤，成功達成捐款10萬元的活動目標。

彰銀表示，員工是企業最重要的資產，照護員工安全及健康，企業責無旁貸。彰銀自105年起納入專業的職業衛生管理師及護理師後，即持續舉辦各項健康促進活動，106年結合公益辦理「聰明吃 快樂動 健康瘦」減重活動、107年為鼓勵員工戒菸，辦理「脫癮而出，為愛戒菸」活動、108年則為促進員工肌肉骨骼健康，預防人因性危害，舉辦「彰顯活力show健康」活動，邀體適能專家設計專屬彰銀員工之健康操，另於台北大樓辦理「作伙呷健康」健康飲食活動，提供員工高品質且營養均衡的膳食。

彰銀積極落實員工職場安全及健康管理，於107年通過衛生福利部辦理之健康職場認證，獲得「健康啟動標章」，108年進階獲得「健康促進標章」，並於同年領先同業取得英國標準協會（The British Standards Institution，BSI）「ISO 45001：2018職業安全衛生管理系統」美國ANAB與臺灣TAF雙驗證。

彰銀近年來持續推動公司治理及永續發展，耕耘有成，已連年入選臺灣公司治理100指數成分股、臺灣高薪100指數成分股及英國FTSE4GOOD富時社會責任新興市場指數成分股。2018年獲得BSI企業社會責任報告書永續卓越獎、2018TCSA台灣企業永續獎「企業永續報告類」銀獎，且於卓越雜誌委託世新大學民意調查研究中心進行的2019第五屆卓越銀行評比，足見彰銀致力於企業社會責任之努力。

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