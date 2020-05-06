以韓式餐廳料理遍佈全台的豆府餐飲集團，2019年10月正式引進越南料理，今年5月7日將進駐新光三越站前店，開設第4家門市，為慶祝開幕期間，首3日消費者只要穿著「綠色衣服」，可享傳統牛肉河粉買1送1，還有「點河粉、送越南咖啡」的優惠活動。

擠入有河粉靈魂之稱的檸檬角，讓湯頭更加分。（豆府餐飲集團提供）

飛機河粉的湯頭除了用新鮮的牛骨、雞骨熬煮之外，還加入天然辛香料，上桌後再擠入檸檬角及新鮮綠豆芽、九層塔、辣椒，讓原有的清淡高湯增添豐富層次口感。目前飛機河粉有提供傳統河粉、酸辣河粉及咖哩河粉3種口味的湯頭，每碗售價158至218元不等。

圖為飛機河粉傳統火車頭河粉，每碗208元。（豆府餐飲集團提供）

為歡慶台北新光三越站前店開幕，自5月7日至9日推出300碗「傳統牛肉河粉買一送一」優惠活動，只要穿著綠色衣服，並加入粉絲團，單次購買1碗傳統牛肉河粉，就送傳統牛肉河粉免費兌換券乙張，每日限量100碗；而5月10日起，只要單點1碗河粉，免費送1杯「越南咖啡」。

(中時 )