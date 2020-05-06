以韓式餐廳料理遍佈全台的豆府餐飲集團，2019年10月正式引進越南料理，今年5月7日將進駐新光三越站前店，開設第4家門市，為慶祝開幕期間，首3日消費者只要穿著「綠色衣服」，可享傳統牛肉河粉買1送1，還有「點河粉、送越南咖啡」的優惠活動。
飛機河粉的湯頭除了用新鮮的牛骨、雞骨熬煮之外，還加入天然辛香料，上桌後再擠入檸檬角及新鮮綠豆芽、九層塔、辣椒，讓原有的清淡高湯增添豐富層次口感。目前飛機河粉有提供傳統河粉、酸辣河粉及咖哩河粉3種口味的湯頭，每碗售價158至218元不等。
為歡慶台北新光三越站前店開幕，自5月7日至9日推出300碗「傳統牛肉河粉買一送一」優惠活動，只要穿著綠色衣服，並加入粉絲團，單次購買1碗傳統牛肉河粉，就送傳統牛肉河粉免費兌換券乙張，每日限量100碗；而5月10日起，只要單點1碗河粉，免費送1杯「越南咖啡」。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。