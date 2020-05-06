三重區公所今日（6日）上午9時開啟過圳市民活動中心，專辦擴大急難紓困金申請案件，活動中心設置8個櫃台讓民眾能1對1針對自身的狀況諮詢。（賴彥竹攝）

行政院提供1萬元擴大急難紓困金發放首日，三重區公所今日（6日）甚至開啟過圳市民活動中心，專辦擴大急難紓困金申請案件，一早7點已有多名民眾排隊，截至今日18時已發放1329張號碼牌，僅300件資料齊全。現場民眾也抱怨，「申請資料繁瑣，仍要補件！」

62歲的陳姓婦人無奈說，因為缺了存摺、身分證、兒子學生證影本，因此今日無法順利申請，也抱怨「申請流程一層又一層，過程繁複，之後還要補件。」她也說，自己是中低收入戶，在區公所閱覽室打掃多年，因公有場館關閉使得她毫無收入，同時又要扶養過動的兒子，相比其他放無薪假的階級，更需要政府幫忙，希望市府紓困能以中低收入戶為優先。

現場公所人員也不斷向民眾說明紓困資格條件，但多數民眾為長期失業者資格不符。公所人員也說，21日開始受理紓困申請，但中央的政策一直在變，判定標準也不明確，先前有和尚前來申請紓困，他說自己因為疫情的關係，化緣減少了，「這樣該審核給他嗎？」

公所人員說，已有許多民眾打電話大罵「為什麼還沒領到？」甚至揚言要殺我們，接著就去投訴，公所就需受理陳情案，不斷惡性循環，現今心力也多在處理紓困相關事務，其他業務皆停擺。

公所人員也說，非常願意配合中央的政策，但人力吃緊，很難應付這麼多的人潮，現在只是收件，後續還有審核，我們可能需要日夜加班，盡量趕出案子，對於「3天審查，5天入帳」執行起來恐怕有困難，希望「未來中央如果有類似這種政策，可不可以先跟地方溝通！」

(中時 )