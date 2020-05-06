余蓮花不斷精進技術，並考取美容及美髮執照。（張毓翎攝）

郭秋美說，對她而言，繼續剪髮是對老顧客的承諾。（楊石旭提供／張毓翎嘉義傳真）

張國川的越南籍大嫂范秋紅也在附近從事理髮，4人既是親人也是同業，彼此感情好。（楊石旭提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣朴子市有一個家庭理髮家族，4名成員分地開設3家店，各店位置直線距離不到200公尺，當中唯一的男生張國川是「萬紅叢中一點綠」，從小就跟在母親郭秋美身旁學習，婚後與陸籍配偶在母親店面的斜對角開業，各自都有固定客群，絲毫無拚場壓力；受疫情影響，張國川坦承，許多民眾拉長剪髮時間，不過，近日天氣轉熱，愈來愈多人會來剪髮，涼快一下。

張國川從小耳濡目染母親的剪髮手藝，高中畢業後和母親一起執業，平均一月可剪10萬顆頭，7年前與太太余蓮花搬出來創業，余蓮花回憶，剛開店時非常辛苦，為了行銷，還到馬路上發名片，近年生意開始穩定，她笑說，一開始在丈母娘的店裡學習時，剪髮都小心翼翼的，直到開業後，與顧客建立信任，才練就一身好功夫。

另外，張國川的越南籍大嫂范秋紅也在附近從事理髮，4人既是親人也是同業，彼此感情好，各自都有固定客群，沒有拚場壓力，郭秋美說，她2位媳婦都很上進，嫁過來後，認真向她學習髮藝，且不斷精進技術，讓她很欣慰，她也感嘆，其實自己到了退休年紀，但還不想退場，對她而言，繼續剪髮是對老顧客的承諾。

張國川說，美髮、美容是必須與顧客近距離接觸，才能服務的行業，疫情當前，根本無法保持安全社交距離，雖有落實相關防疫措施，並遵守從業人員戴口罩及洗髮、剪髮不交談守則，但還是難以消除民眾疑慮，許多人不太敢到店裡剪髮，整體營收減少3成左右，幸好，近日疫情趨緩，加上氣溫升高，這周發現有不少客人回流。

(中時 )