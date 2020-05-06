涉嫌台東企銀掏空案的游淮銀最後1件官司上個月判決出爐，出現大逆轉改判無罪，這個判決也勾起老台東人的回憶，見證了50年經濟型態的窮苦銀行台東企銀的風光與落幕。

台東區中小企業銀行是由花東基層勞工10元、20元匯集而成，股票上市後剛好碰上國內經濟起飛，股價一路狂飆，每張股票曾高達660元，風光無限，但後來遭到股市「四大天王阿布拉」游淮銀擊敗公司派，奪下經營權。

游淮銀入主東企2年後，爆發掏空案，存戶憂心爆發擠兌股價一路狂瀉，最後由中央存保公司接手輔導，但因信用遭受重創，營運仍未見起色，13年前由荷蘭銀行接手，東企正式走入歷史。

台東企銀的前身為「花東合會」，由日據時代東海岸首富「廣恆發」商號溫泰坤溫家與台東士紳鄭品聰 (前台東縣長鄭烈父親)、陳本山等人等人所創立，成為東部地區主要的金融體系，是台東老一輩民眾的歷史回憶。

(中時 )