中國汽車流通協會副會長兼秘書長肖正三6日表示，據協會調研數據顯示，4月全大陸的經銷商復工率達到100％，且客流量也恢復達到80％至90％。

據《新京報》引述該協會調查顯示，從區域看，華北華東區域相對較好，但湖北地區客流則恢復相對緩慢。

另從品牌看，日系、德系車輛好銷，上汽大眾、長安福特、上汽通用別克等品牌價格降幅較大，存在以價換量的情況。

(旺報 )