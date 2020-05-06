陸4月汽車經銷商客流量 恢復達80至90％ 18:172020/05/06 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸4月汽車經銷商客流量恢復達80％至90％。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國汽車流通協會副會長兼秘書長肖正三6日表示，據協會調研數據顯示，4月全大陸的經銷商復工率達到100％，且客流量也恢復達到80％至90％。 據《新京報》引述該協會調查顯示，從區域看，華北華東區域相對較好，但湖北地區客流則恢復相對緩慢。 另從品牌看，日系、德系車輛好銷，上汽大眾、長安福特、上汽通用別克等品牌價格降幅較大，存在以價換量的情況。 (旺報 ) #協會 #區域 #上汽 #品牌 #經銷商 也許您會感興趣 推薦閱讀 賴明詔建議選一區域大量篩檢 04:102020/05/02 生活新聞 14期重劃區 群雄必爭之地 04:102020/05/02 財經焦點 原油上漲 汽、柴油漲0.1及0.2元 17:442020/05/03 財經 終於可以去探望爸媽了 彰化縣長照機構採局部開放 17:332020/05/03 生活 汽、柴油 各漲0.1及0.2元 04:102020/05/04 產業．科技 南投青年返鄉 點亮弱勢希望 04:102020/05/04 生活新聞 強化年輕人土地認同感 擴大資源面向 04:102020/05/04 生活新聞 《鋼鐵股》動力一場鍋爐汽輪發電機換新 中鋼自發電UP 14:492020/05/04 財經 疫情肆虐不貪杯 杜康捲舖蓋 04:102020/05/05 兩岸新聞 美軍機頻現蹤！嚴德發：美航母染疫 空中兵力取代 11:572020/05/06 政治 兩岸熱門新聞 最新基因分析：新冠病毒去年底已全球傳播 - 兩岸 清朝大內高手有多厲害？最後一位侍衛總管告訴你 - 兩岸 - 旺報 美市長稱去年11月曾染新冠病毒 較首例早2個月 - 兩岸 美2槍騎兵台海飛航 陸鷹派發火 - 日報 大陸目前不會武統台灣？張競：莫以一稿判戰和 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。