熱門電視劇《與惡的距離》及多起社會案件，在在引起台灣社會對精神疾病患者的討論。現於司法影展播出的加拿大紀錄片《沒有刑責的罪犯》，則記錄一位患有嚴重精神疾病的隨機殺人犯，如何痊癒身心，並與受害者和解的歷程，不僅真實，也讓大眾能以患者視角，深刻了解精神疾病對患者的影響。
司法影展策展人、法官鄭昱仁表示，不同於新聞、卷宗資料，紀錄片更能立體刻劃事件全貌，也讓一般人看到事件難以接觸的一面，「從影片中我們能看到司法與警方的處理過程，如回歸社會要如何審查、完整配套措施應要有哪些等等，促進多元思考。」
1999年，患有強迫症與妄想型精神分裂的西恩，在商場隨機刺殺路人茱蒂，當警方趕到現場時，茱蒂陷入命危，西恩卻仍愣愣地佇立原地。所幸茱蒂最終仍活下來，但整起案件經審判後，西恩因嚴重精神疾病而無刑事責任，經司法精神病院治療後便能回歸社會，讓茱蒂與家人非常擔憂。
社區警察接受導演約翰卡斯納（John Kastner）採訪透露，西恩平日狀況其實相當穩定，雖心智顯然也是處於自己的世界，但難以想像會做出傷人行為。而經治療後的西恩，回想犯案當下，也始終不解情緒從何而來，「如果可以，我希望自己從不會犯下暴行。」
鄭昱仁表示，透過西恩的自白，像是為大眾開啟與患者的對話窗口，精神疾病與大眾本就有距離，但至少能藉由紀錄片試著理解，「從片中也能看到國外如何處理類似案件，不單單是台灣需要面對，像西恩的案子在他們眼中就是個特殊狀況，而非是單純的犯罪。」
作為被害人一方的茱蒂與家人，則花了不少時間理解、原諒西恩，在多年後，西恩透過真誠的道歉信，獲得了茱蒂的原諒。鄭昱仁認為，這一刻令人動容，茱蒂願意原諒西恩非常不容易，受害者如何面對創傷同時也是案件中的重要議題。
近來社會格外關注精神疾病患者犯罪議題，鄭昱仁表示，《沒有刑責的罪犯》從患者與被害人口中的不同觀點，更能促使大眾擁有不同的思考方向，希望透過其他的司法影展選片，讓備受討論的社會議題，同樣能以影片形式，陪伴大眾深入思考。
(中時 )
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