受到新冠疫情影響，有些產業叫苦連天，也有不少產業改用新平台營運異軍突起！集合悅禾莊園、指舞春秋及六星集等店優秀師傅出來創建的「王牌師傅」團隊，看中現在到府按摩服務的商機，讓消費者能夠用最精省的價格，買到過去在裝潢華麗的店內一小時要價一兩千元的服務，省荷包之餘還能享受優質服務。

每次前往按摩店面光顧，想要好好慰勞自己，但總是要碰運氣看看能否遇到技術好又優秀的好師傅，總是讓你略感困擾嗎？實際使用王牌師傅到府按摩的顧客鄭小姐表示，台灣按摩店眾多，卻沒有一間店願意告訴你他們店內每位師傅的技術好壞，同間店師傅的素質良莠不齊，但每小時收的錢都是一樣的，顧客首次光顧碰上技術不好的師傅只好自認倒楣。不過，這個困擾在王牌師傅團隊的平台卻不存在，因為平台不但將師傅能力及專業公開透明化，甚至讓同店師傅差別訂價，讓擁有專業執照或指定率第一的專業師傅能夠因自身優勢勝出，也讓消費者錢花得更值得。

王牌師傅團隊選用的新平台ClickTime，是目前唯一能夠選擇按摩師傅並即時預約的平台，顧客從選擇服務到完成預約只需要三秒鐘，想按摩的客人過去只能到店內選擇固定的項目，但如今可以用系統選擇師傅與客製化服務，不僅選擇更多更完善，消費者也能實際透過每位師傅獲得的顧客評價進行判斷。此外，王牌師傅團隊在篩選師傅上也為消費者嚴格把關，顧客評價不到四星的師傅均立刻下架，讓顧客連踩雷的機會都沒有！

掌握到這次的機會與消費者痛點，王牌師傅團隊也在積極招募新竹、台中、台南與高雄的團隊，招募的對象均為當地店家顧客指定率第一的師傅，同時也接受各地顧客透過王牌師傅Facebook粉絲頁推薦，為的是打造技術第一的團隊，讓按摩服務業結合新平台邁向產業新高度！

(科技)