基隆一名李姓男子5日於網路發文表示，自己老婆不願意與他談話，因此在臉書上預告「鄭捷第二要來了」等言論遭送辦。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆一名李姓男子5日於網路發文表示，自己老婆不願意與他談話，因此在臉書上預告「鄭捷第二要來了」、「等等路人被砍到先說不好意思」等言論遭送辦，法院今天6日裁定無保釋放，並限制住居，需要由警方陪同送醫。

基隆地院指出，李男犯罪嫌疑雖屬重大，但所的犯為本刑最重2年以下有期徒刑，且有固定住所，雖有多項前科，但均無通緝紀錄，這次又是在家睡覺中為警察查獲，主動交出刀械，沒有逃亡之虞，無羈押原因，而被告不符合強制就醫要件，只是在被告同意下，安排警員陪同帶被告前往精神科了解狀況。

基隆市警察局長詹永茂事發當下得知後，立即指示基隆市刑警大隊支援，並由第二警分局成立專案小組，警方透過網路搜尋與當事人列管資料及相片特徵等，火速掌握李男住處，並在取得祖母同意下進入屋內，將他帶回第二警分局偵訊。

警員訊後依恐嚇公眾罪，將李男移送基隆地檢署，經檢察官複訊後，諭令李男以5萬元交保，但李男覓保無著，檢察官5日深夜11點多改以有逃亡之虞，向基隆地院聲請羈押。

(中時 )