茶改場、水保局和國姓鄉公所，聯袂防治咖啡果小蠹。（廖志晃攝）

色誘咖啡果小蠹，大紅燈籠掛莊園。（廖志晃攝）

前農糧署長李蒼郎，關心農民生計。（廖志晃攝）

農委會茶業改良場長蘇宗振（中）等人，6日展示最新研發的咖啡果小蠹誘捕器。（廖志晃攝）

近年來，全國咖啡產區遭受咖啡果小蠹危害，而且沒有天敵或藥物可供使用，農民損失慘重，瀕臨棄種危機！茶業改良場研發紅色誘捕器，以氣味「色誘」方式誘捕雌蟲，降低害蟲密度和果實危害率，成效卓著。

前農糧署長李蒼郎、茶改場長蘇宗振與魚池分場長黃正宗、水保局南投分局長陳榮俊、及國姓鄉長丘埔生，6日在國姓鄉百勝村咖啡莊園，聯袂推廣咖啡果小蠹誘捕器，參與防治的農民也現身說法，肯定誘捕效果。

蘇宗振表示，由於咖啡果小蠹幼蟲鑽進咖啡果實內防治困難，繁殖速度快，目前尚無天敵，而且沒有核准登記藥劑可使用，因此，魚池分場分析果小蠹喜歡的氣味，製作類似費洛蒙的氣味誘引，降低害蟲密度，誘捕效果較以往提高20％，而且對環境友善。

蘇宗振指出，今年在國姓鄉進行區域性共同防治，目前發出4000個誘捕器，約60位農民參與，面積約13公頃，中低海拔平均每個捕捉到上千隻，誘捕成效頗佳。丘埔生為支持國姓鄉咖啡產業發展，也特別祭出紅色誘捕器相關補助和發放措施，力挺農民。

陳榮俊說，水保局從震災後就一直協助國姓鄉，推動聚落重建及農村再生工作，近年更著力於社區產業特色的輔導與加值行銷，期待擴大推廣友善環境的耕作與防治方式，結合咖啡業者不斷精進技術，讓國姓咖啡的精品形象與質量，能夠永續經營。

(中時 )