行政院宣布擴大紓困方案，搞得區公所員工人仰馬翻，尤其全台最忙的高雄，區公所人員除了應付申請紓困方案的近千位民眾，還要忙新冠肺炎、登革熱、漢他病毒防疫工作，並應中選會要求四處借罷韓投開票所，工作繁重不打緊，中央各「國家隊」又動不動揚言若辦不好要懲處公務員，基層人員忍不住動怒，「行政院長自己來第一線做做看！」

中央擴大紓困方案看似為民解憂，但卻累垮地方公所的基層服務人員，原先高雄就相當重視的三大防疫，工作已經相當繁忙，現在又多了擴大紓困，為了向每位到場的民眾解釋申請資格，各個講到燒聲，電話更是接到手軟，還要忍氣吞聲接受民怨，讓公所員工大喊吃不消。

高雄某區公所員工表示，平常就已經夠忙了，政府現在又推擴大紓困，搞得他們忙到甚至連上廁所的時間都沒有，其實政府要振興經濟有很多替代方案，可以普發消費券，或是從其他機關調取相關資料就能得知誰需要補助，就非要搞到大家都不開心，現在不是正值防疫期間，讓大批民眾擠在一起，若爆發感染誰要負責，區公所人員就要承擔這一切嗎？我們都不害怕嗎？院長要不要來體驗看看？

中央宣布的擴大紓困方案看似美意，除了造成公所人員更加繁忙外，複雜的各項規定也未解釋清楚，看得民眾「霧煞煞」，以為只要到場填寫基本資料就可以申請，因此白跑一趟；此外擴大紓困的灰色地帶更引來民眾質疑，像是在酒店外賣玉蘭花、滷味的違法攤商，因為酒店歇業符合紓困規則，也已經申請完畢準備送審，讓一旁的民眾直呼太誇張「根本裝肖維！」

三民區公所副區長吳茂樹表示，所有事情都和在一起，公所人力有限，服務人員1個當10個用，看到同仁這麼辛苦相當不捨，但也沒辦法，上面交代的工作他們就必須盡全力完成，雖然辛苦，但還是以民為重，也請同仁們多加耐心服務民眾。

(中時 )