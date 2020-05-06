中國即將於5月21日、22日召開全國政協、人大「兩會」，過往兩會期間，由於政治利多揭曉，每每為中國股市帶來一波漲幅。對於想把握這次兩會行情的投資人，中信投信表示，根據過去三年的統計資料，與中國新經濟產業關聯度較高的投資標的，會是相對有利的選擇。

中信中國50經理人葉松炫表示，往年兩會都在3月舉行，因應兩會紅利，過往陸股高點往往落在3月。今年受疫情影響，兩會有史以來第一次延至5月舉行，他預期今年陸股第一波高點將出現在5月。

葉松炫認為，今年4月17日政治局會議，中國首次提出「保就業」、「保基本民生」、「保市場主體」等六保，預料兩會重點將著重在如何調控疫情衝擊、刺激經濟等，5月兩會期間的漲幅值得期待。

他進一步分析，多數陸股指數都以金融、傳產為重，科技產業相對較少，例如上證A50指數中超過六成是金融股，上證180指數逾四成是金融股，滬深300指數也有五成投資於傳產類股。僅有少數指數，如中信中國50追蹤的MSCI中國外資自由投資50不含A及B股，有高達五成五成分股為電商、科技公司，正是中國新經濟重點產業，具長期發展潛力。

過往兩會舉行期間都長達兩周，今年舉行期間尚未公告，但受疫情影響，市場預料兩會時間將比往年短。葉松炫強調，若希望在短期間內將報酬極大化的投資人，不妨考慮利用槓桿型ETF放大報酬率；惟報酬越大，風險也越大，投資人宜審慎衡量自身風險。

(工商 )