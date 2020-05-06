老年人罹患慢性病種類隨年齡增加，藥物種類繁多，臺大雲林分院老年醫學門診收治20名80歲以上老人，整合他們多科看診、多重用藥問題，平均整合2.4科、平均簡化2種藥。

主治醫師施銘峰舉例一名83歲阿公看神經科、精神科、心臟科、代謝科、腸胃科，每天吃14種藥，接受老年醫學門診跨科治療後，藥物減為10種，一年門診數從27次減為16次。

20名老人最常重複用藥的是胃腸藥、降壓藥、咳嗽藥、安眠藥、利尿藥、血糖藥等。

施銘峰指出，代謝藥物的能力會因年老而下降，高齡者特別容易因多重用藥產生不良後果，而老年人最重要的就是避免功能衰退。

台大雲林分院在副院長劉宏輝帶領下，去年三月起開辦老年醫學門診，為80歲以上或65歲以上具有老年病症候群的長者，提供一條龍整合式醫療，讓長者不必奔波於不同診間看病。

劉宏輝表示，老年醫學門診由具有老人醫學專科執照的醫師看診，包括腎臟科醫師楊豐榮、胸腔內科醫師王馨儀、家醫科醫師洪壽宏、黃建勳、陳冠儒、施銘峰、葉忻瑜等人。

劉宏輝說，這是高齡服務的新模式，該門診與復健科、精神科、神經科保持密切聯繫，找出老年人功能惡化的可能原因，全方面介入治療，讓患者保有最佳功能狀態，維持生活品質與尊嚴，不成為家人的負擔。

(中時 )