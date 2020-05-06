1萬元紓困補助首日 桃受理1102件 18:242020/05/06 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市政府社會局統計，13區公所共計受理1102件。（蔡依珍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「無加保工作者」急難紓困補助6日上路，各公所擠滿申請人潮，桃園市政府社會局統計，13區公所共計受理1102件，在市長鄭文燦下令從寬、從速下，存款、工作證明等都能切結證明，僅有民眾因有投保勞保、重複領取其他紓困方案等原因，資格不符遭退回。 鄭文燦強調要即時、有效、有感，從簡、從速、從寬來認定，如果有全戶的存摺，就切結資料確實姓，如果找不出資料不能證明存款，可以填寫「授權」的方式，由公所同仁來查詢，強調公所社會課跟財稅資料有連線，可以直接查證完成認定。 (中時 ) #證明 #公所 #資料 #紓困 #鄭文燦 也許您會感興趣 推薦閱讀 銀行挺中小企 紓困總動員 04:102020/05/02 金融．稅務 紓困專線被打爆 增接聽人力 04:102020/05/03 財經焦點 為何發漁民3萬、農民只發1萬 陳吉仲這樣講 17:282020/05/04 生活 自營作業者補助申請破百萬件 勞保局估明天共核發93萬件 18:112020/05/04 生活 詢問1萬元紓困補助 公所、農漁會電話被打爆 22:282020/05/04 生活 紓困大撒幣？全家動員領1萬 蘇貞昌臉書被灌爆 08:242020/05/05 政治 竹南在地企業家捐口罩給竹南鎮公所 16:322020/05/05 生活 1萬元紓困開跑！計算公式看這裡 符合條件就可申請 07:282020/05/06 政治 僧侶排隊申請1萬元紓困 嘆：香油錢短缺…逼不得已 13:412020/05/06 政治 各公所受理紓困亂 王惠美：用最大同理心加速申報 14:442020/05/06 生活 生活熱門新聞 明鋒面掠過 氣象專家曝這天起全台迎大雨 - 生活 才過8年 金正恩2012活動照曝光！鄉民驚呆：也太帥 - 生活 梅雨季來了！吳德榮：第一道梅雨鋒面這天報到 - 生活 9億樂透一人獨得 宅神洩劇本網驚：太準了 - 生活 梅雨鋒面母親節到！全台降溫雨3天 吳德榮：慎防劇烈天氣 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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