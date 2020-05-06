「無加保工作者」急難紓困補助6日上路，各公所擠滿申請人潮，桃園市政府社會局統計，13區公所共計受理1102件，在市長鄭文燦下令從寬、從速下，存款、工作證明等都能切結證明，僅有民眾因有投保勞保、重複領取其他紓困方案等原因，資格不符遭退回。

鄭文燦強調要即時、有效、有感，從簡、從速、從寬來認定，如果有全戶的存摺，就切結資料確實姓，如果找不出資料不能證明存款，可以填寫「授權」的方式，由公所同仁來查詢，強調公所社會課跟財稅資料有連線，可以直接查證完成認定。

(中時 )