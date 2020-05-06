府人權諮詢委員會完成階段任務，總統：台灣人權會越來越好。總統府提供

蔡英文總統今出席總統府人權諮詢委員會最後一次會議時表示，監察院的「國家人權委員會」即將正式成立，政府的人權促進和保障工作將進入全新階段，台灣的人權會越來越好。

總統強調，也許在部分人權議題上，台灣還有一些進步空間；或是當特定個案發生時，人們對人權的信念會受到一些打擊。不過，只要回頭來看，就會發現普世的人權價值，已經一天比一天更加在台灣社會落地生根。尤其當有了符合「巴黎原則」、可以獨立行使職權的「國家人權委員會」，政府的人權促進和保障工作，將會進入全新的階段。

召集人陳建仁副總統主持會議時表示，他期許未來監察院國家人權委員會能不負眾望，確實發揮人權保障的功能。

總統致詞時表示，今天是「人權諮詢委員會」最後一次開會。再過不久，監察院的「國家人權委員會」就要正式成立，在總統府的任務編組委員會，終於完成了階段性任務。

總統特別向每一位參與的委員表達非常誠摯的感謝。並表示，距離總統府成立人權諮詢委員會，今年正好是第10年。距離2000年的「總統府人權諮詢小組」成立，時間則是20年。

總統說，20年來不論執政者是誰，都有一個共同的目標，那就是制度性的落實人權保障。

總統特別推崇黃默委員，從2000年總統府成立「人權諮詢小組」到現在，參與不曾間斷過。並再次感謝所有委員這幾年的參與，資深的委員如黃俊杰、李念祖，已經連續5屆擔任委員。這兩屆才加入的委員，也帶入了民間或國際的新觀點。

總統表示，接下來，展望新的階段，她要邀請大家繼續在每一個崗位上，深化人權保障，推廣人權教育。

副總統致詞時表示，雖然總統府人權諮詢委員會階段性任務完成，他期待委員們能持續利用各種管道提供建言，並期許監察院國家人權委員會能讓政府及國家保障人權的腳步持續向前、永不止息。

(中時 )