紓困一萬元方案，6日起開放申請，各地區公所湧進不少民眾詢問，大里區公所擠滿詢問民眾，未免民眾等到火氣大，社會課陳課長（右）隨時以擴音器向民眾解說。（黃國峰攝）

紓困一萬元方案，6日起開放申請，各地區公所湧進不少民眾詢問，大里區公所開放全部11個櫃台。（黃國峰攝）

紓困一萬元方案，6日起開放申請，各地區公所湧進不少民眾詢問，大里區公所不少民眾圍著公所人員詢問，眼裡充滿疑惑。（黃國峰攝）

紓困一萬元方案，6日起開放申請，因申請資格多元，一位民眾在區公所內仔細研究說明。（黃國峰攝）

紓困一萬元方案，6日起開放申請，各地區公所湧進不少民眾詢問。（黃國峰攝）

行政院因應疫情，宣布擴大紓困，加碼無保工作者可領一萬，6日起開始受理，中市各區公所6日一早就湧入許多民眾到場詢問或申請或者打電話詢問，大里區公所上午就約有500多人到場，霧峰區公所也約有300多人，不過大多數均為不清楚資格、或該檢附什麼文件到場詢問，也有民眾看了電視說「都可申請」就來了，讓公所人緣很傻眼。

因應疫情放寬紓困對象，但放寬到哪裡？民眾很不清楚，6日一早中市大里、霧峰區公所就湧入不少詢問的民眾，打電話來的更多，讓公所人員應接不暇，大里區公所社會科有11個申辦各項業務的窗口，全部開放應付紓困專案，連帶影響要申辦其他業務的民眾，有的一等一小時，該科科長見狀，背起擴音器，到櫃台外隨時向排隊民眾說明申請資格、檢附證件等，並傾聽民眾個案，如資格、證件不齊備，就請民眾先回家，減少了久候的不耐煩氣氛，也減緩了排隊人潮。

民眾問的問題也五花八門，霧峰區公所某工作人員表示，最多的是現在沒有工作的民眾也要來申請，經過解釋需要現在有工作，且要因為疫情而減少收入、或沒了工作才可申請，民眾才理解釋懷、也有民眾說看了電視說「都可申請」就來申請的，讓公所人員很傻眼，還有民眾詢問，「兒子唸夜校，白天在工作，收入變少」「自營商，在賣衣服」「打零工每天領錢的，沒薪資證明」

大里、霧峰區公所都表示，由於辦理手續繁瑣，耗費不少人力在上面，將於市府開協調會後，再看如何簡化程序，也有公所人員表示檢附文件過多，建議可僅用身分證申請，政府再依此去調閱資料。也呼籲民眾，需符合下列4條件，使可提出申請，以免白跑：

（一）原有工作，因疫情請假或無法從事工作（含雖有工作但每月工作收入減少），致家庭生計受困。

（二）未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險。

（三）未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼。

（四）依家戶存款（家戶內每人存款15萬元免納入計算）及收入總額，計算出平均每人每月生活費未達當地每人每月最低生活費1.5倍。

(中時 )