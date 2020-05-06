新冠肺炎疫情造成全世界外銷產業大受衝擊，市議員林祈烽批農業局專案報告卻大肆吹噓，內容寫說從108年4月至今年3月底，輔導農民團體外銷達2億5490萬餘元，但外銷統計表金額卻又膨風為3億43萬餘元，中間為何落差近5000萬元？

台中市政府農業局表示，去年已陸續媒合台中農特產品於電商平台上架，目前於普利共好商城、郵政商城、東森購物台、玉美嚴選線上購物網站等平台，皆可選購台中農特產品，讓民眾透過網路下單，增加購物便利性。

林祈烽說，這波疫情造成外銷產業大受影響，一些不耐久放的水果和花卉，受創更是嚴重。但農業局在專案報告講去年4月到今年3月底，已輔導農民團體外銷總額達2億5490萬663元，同樣時間的外銷統計表金額卻膨脹為3億43萬8663元，這中間落差近5000萬元，怎麼會前後不一樣？

林祈烽質疑，今年2月起，各國陸續開始封城、鎖國，有些國家連飛機都沒飛，我們的農產品要怎麼外銷？蔡局長有今年1至4月的農產外銷數字嗎？沒想到局長答覆說手上沒資料、還要再了解，會後會再把資料送給議員參考。

農業局指出，今年1至4月輔導農民團體將文心蘭、茂谷柑、椪柑及其他農特產品外銷至日本、中國、東南亞等國家，外銷金額約9400多萬元，雖受疫情影響，外銷金額不如去年同期，但在市府加強多元管道行銷下，仍創下近億元商機，預計疫情過後，業績將更加提升。

另專案報告內容與統計表外銷金額不一致，農業局強調，專案報告內容尚未加入今年3月份的茂谷柑外銷金額4553萬8000元，外銷統計表加入計算後，去年4月至今年3月，台中農產品外銷金額達3億43萬8663元並無誤，市府將持續運用多元管道加強行銷。

(中時 )