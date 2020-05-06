美股連兩天收高，但台股早盤以下跌3.52點開出，盤中一度由黑翻紅上漲逾50點，可惜午盤過後，加權指數再度由紅翻黑，尾盤才再度翻紅，終場收漲0.37點。

蘋概三王終場皆收紅盤，台積電ADR收跌 0.88%，拖累現貨開低走低，並壓抑台股漲幅，尾盤股價由黑翻紅，終場收漲0.17%。大立光為三王漲幅最高，早盤雖開低，買盤逢低買進下，推升股價再度站回4000元整數關卡，終場收漲2.9%。

鴻海公布4月合併營收3,809.25億元，創歷年同期新高，年增0.3%，激勵股價力守平盤之上，終場收漲0.27%。其餘蘋概股則漲多跌少，盤面上仍以防疫概念股表現亮眼，包括天良、康那香、毛寶、國光生、高端疫苗、科懋、優盛、合世皆亮燈漲停，其餘相關族群則漲多跌少。

另外，今早比特幣價格再站回9000美元，激勵板卡概念股股價走揚，包括精英、建碁、捷波皆亮燈漲停。美股本周走勢呈驚驚漲，台股也亦步亦趨，主要因本周五美國將公佈非農數據，市場態度轉趨保守，雖然市場已預期將表現不佳，但仍需等待確切數據出爐，以解讀對後續經濟成長的衝擊程度。

預期下周美股走勢將轉趨明朗，不過台股隨著520的到來，市場預期只要美股表現不要太差，則台股將有另一波行情可期。三大法人現貨賣超83.8億，外資現貨賣超52.8億。

以技術分析觀察台股，台股今收一根十字小紅K，技術指標KD轉為死叉，但季線未跌破，台股明天上漲率頗高。

（本文作者為中華財經台分析師黃世民）

(中時電子報)