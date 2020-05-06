4月一名亞裔女子走在溫哥華街頭，竟無端遭一名男子一拳打倒在地，警方表示，由於新冠肺炎疫情蔓延，當地仇視亞洲人而起的暴力事件有增加趨勢。

貴為全球最友善城市的加拿大西岸大城溫哥華（Vancouver）已不再友善？上月一名亞裔女子走在溫哥華街頭，竟無端遭一名男子一拳打倒在地，警方表示，由於新冠肺炎疫情蔓延，當地仇視亞洲人而起的暴力事件有增加趨勢。

香港《南華早報》報導，溫哥華警察局昨（5）日公布一段4月12日當地街頭監視器畫面，畫面中一名身材嬌小的女子與另一名高挑男子相向而行，突然男子轉彎，一拳就朝女子腦袋揮下去，女子當場被打趴在地。監視器後續還拍到男子開心比出手勢揮舞，似乎在炫耀目標達成。

#VPDNews: Vancouver Police are asking for the public’s help in identifying a suspect who assaulted a young woman in downtown Vancouver the afternoon of April 12. https://t.co/tcdtcQCJsU pic.twitter.com/BECfHXEHpl — Vancouver Police (@VancouverPD) May 5, 2020

溫哥華警察局警佐羅德（Aaron Roed）周二表示，目前尚不清楚男子動機，不過看起來女子是無端受到攻擊，他痛批襲擊男子的行為「噁心」。

值得注意的是，溫哥華去年曾被旅遊網站「Big 7」評選為全球最友善城市第1名，不過當地警方表示，礙於新冠肺炎疫情，近期溫哥華仇視亞洲人的暴力犯罪行動有增加趨勢，今年以來就至少出現20起，其中16起集中在3、4月，相較之下，去年全年只有12起。

(中時電子報)