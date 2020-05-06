由於疫情衝擊，由故宮聯合國立台灣博物館、國立自然科學博物館等博物館推出、今年一月啟用的「愛台灣博物館卡」，卡片無論效期，使用期限都將延長半年。然而博物館卡原定到2022年6月前要發行五萬張，目前卻僅售出3760張，形同「滯銷」，現在也只有9間博物館加入，引起立委質疑，若參與的博物館、內容不夠多，卡片如何有競爭力？要如何對民眾行銷？

「愛台灣博物館卡」由故宮推出，分為「一般卡」和「兒少卡」，依效期又分「年卡」及「季卡」，民眾只要購買卡片，持卡可無限次數免費暢遊故宮等9大核心博物館，另有朱銘美術館、袖珍博物館等10間博物館可享購票5折起的優惠。

國民黨立委林奕華6日質詢時表示，目前只有9間核心博物館加入使用博物館卡，今年底之前能否再增加到20間？民進黨立委黃國書更提出日本東京的博物館套票做對照，一套日幣2200元（約台幣612元）的票價，與「愛台灣博物館卡」年卡售價650元接近，卻有遠超過台灣的豐富內容。

黃國書表示，日本東京的博物館套票包含46家美術館、39家博物館、3間動物園、1家水族館、6間植物園等，共有超過95幾家，「愛台灣博物館卡」相形之下缺乏競爭力，「花了3千萬的預算，疫情過後如果依舊如此，還是會乏人問津。」

故宮院長吳密察表示，「愛台灣博物館卡」推出後，有不少原先沒有加入的博物館來詢問，今年底加入的博物館可以達到20間，「除了希望能不斷的有博物館加入使用，也預計會發行國際卡，跟高鐵、捷運結合。」

(中時 )