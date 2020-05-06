「向媽媽說出『我愛您』，媽媽即享免費入園」。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

這個禮拜天就是母親節了，你有多久沒跟媽媽說「我愛妳」？台南市政府文化局於熱門文化景點舉辦「向媽媽說『我愛您』，媽媽即享免費入園」溫馨活動，還特別準備母親節限定小禮物「竹炭防護口罩套」送給媽媽們，歡迎全國各地朋友陪媽媽同遊台南景點！

台南市古蹟區迎接母親節，特別規畫於市區5處收費古蹟（赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、1661臺灣船園區）及台南山上花園水道博物館、台南左鎮化石園區、水交社文化園區等8個景點，在5月9、10日連續兩天舉辦母親節活動，只要子女與媽媽同行，驗票處對媽媽說出「媽媽，我愛您」，媽媽即享免費入園！

台南市長黃偉哲表示，市府鼓勵子女說出「媽媽，我愛您！」，不僅讓媽媽享有實質優惠，子女向辛苦偉大的母親們表達最誠懇心意，更是讓媽媽最感動的母親節禮物。他也特別再加碼，鼓勵大家走出戶外，造訪台南市目前3個最熱門的景點──山上花園水道博物館、左鎮化石園區及水交社文化園區，除可享前述媽媽免費入園，與媽媽同行者，可再享7折優待。

此外，文化局還特別於8處文化景點準備給免費入園的媽媽們一份限定小禮物──由龍崎區農會開發出的特色產品「竹炭口罩防護套」，除了防塵、防潑水，還可洗滌重複使用，相當具實用性，數量有限、送完為止！

(中時 )