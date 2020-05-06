防疫也不忘拚市政，新北市長侯友宜6日與烏來區5位里長視訊討論，針對當地烏來瀑布公園受創復原、加九寮步道修復、福山國小增設兒童遊樂區及風雨操場、福山里停車場增設及溫泉管線延伸分享至忠治堰堤社區等多項提案討論，另北107縣道也列入改善項目。侯友宜表示，視有急迫需求者優先施作，並列管追蹤後續辦理情形，

今日會議中，有關加九寮步道修復問題，烏來區公所表示，本案於去年6月辦理步道勘查，因該步道屬易崩落地質，目前正辦理步道可行性評估及監測作業，預計於今年年底完成評估報告，110年10月完成山坡地監測作業。

有關今年新增提案，改善當地北107縣道烏來至福山段部分道路案，工務局養工處表示，經今年3月會勘，目前將請顧問公司5月底提送設計書圖研議改善；另信賢隧道落石及護網易被工程車輛勾破掉落問題，養工處將以噴漿及襯砌方式進行改善，避免道路阻斷之情形。

侯友宜表示，今日提出各項問題除了請研考會落實管考與追蹤外，接下來也會請副市長及各局處權責機關與公所追蹤進度，檢視是否有確實滿足地方需求，日後也會再次巡迴與地方進行座談。

民政局長柯慶忠說，2019年度烏來區行動治理列管案件20案，已解列15案，完成率75％，今座談會區民代表及各里長們踴躍提出相關問題與建議，並由市長及市府各權責單位主管回覆並錄案辦理。

(中時 )