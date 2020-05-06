美國貿易代表辦公室（USTR）近日發佈《2019年度假冒和盜版惡名市場報告》，大陸兩大電商平台拼多多和淘寶，同樣因智慧財產權保護等問題，再次名列「2019年度全球惡名市場黑名單」（NML），而另一家大陸電商企業敦煌網（DHGate）也同樣名列其中。

據新浪科技引述美國貿易代表辦公室報告中指出，自被列入2018年度NML名單以來，拼多多為減少假冒商品採取系列行動，包括投入打假工作、「假1賠10」的賠償政策等。但鑒於報告顯示出假貨氾濫，目前衡量這些努力的全部影響還為時過早。美國貿易代表辦公室鼓勵拼多多，繼續完善其智慧財產權執法體系，制定嚴格透明的執法政策。

而淘寶在2016年首次被列入NML名單。在2018年度報告中，美國貿易代表辦公室為淘寶提出一系列建議，以遏制平台上的侵權產品。之後阿里巴巴表示淘寶已採取系列行動來落實。但據權利持有者表示，淘寶仍是大陸最大的假冒銷售來源之一。

(旺報 )