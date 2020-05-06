大陸女星唐藝昕大學一畢業就靠著《後宮甄嬛傳》祺貴人一角爆紅，之後又主演各大熱門電視劇，成為家喻戶曉的女演員之一。2019年和長跑9年的演員男友張若昀結婚，不久便傳出懷孕喜訊，跑到海南島安胎，今(6)日順利產下一女，張若昀一動作分享喜悅，讓網友看傻。

綜合陸媒報導，唐藝昕婚後爆出懷孕消息，夫妻倆都沒多做回應，去(2019)年底還被發現跑道度假勝地海南島三亞安胎，直到今年3月唐藝昕才在微博發文，表示「確實是有消息了」，才證實懷孕一事；日前也曬出游泳照，分享自己孕期最愛游泳，而今日則有知情人士透露，唐藝昕順利產下女兒，母女均安。

唐藝昕日前也曬出游泳照，分享自己孕期時最愛游泳。(圖/ 摘自唐藝昕微博)

有趣的是，唐藝昕產後也馬上出院，而兩人步出醫院時，眾人發現張若昀在醫院門口大方發紅包，從他的舉動就能感受到前世情人誕生的喜悅；不過，一家人發現媒體跟拍，連忙道謝後就婉拒拍攝，相當保護剛出世的女兒。

(中時電子報)