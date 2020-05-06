國民黨淡水區黨部今舉行主任委員交接，由在地議員陳偉杰接下職務，成為淡水區黨部有史以來最年輕的主委。陳偉杰說，要年輕人認同國民黨，須先與年輕人站在一起，他將推出「數位區黨部」計畫，也會招聘淡水在地年輕人加入黨部服務，他是黨部主委也是在地議員，多元身分加上多重資源，讓他更能協助在地年輕人有更好發展。

今交棒給陳偉杰的王淄岑主委表示，今年大選結束，國民黨員都明白「改革的時刻到了！」，他把主委交棒給年輕的陳偉杰議員，就是希望淡水區黨部成為其他黨部的模範，世代交替不是嘴上說說，要有實際行動。

陳偉杰表示，未來他將推出「數位區黨部」計畫，推動「黨員服務數位化」，讓大家線上就能反應意見與討論，黨員開會不必再勞師動眾，動動手指寫訊息就可以讓黨部知道黨員的建議。

另外他也會招聘淡水在地年輕人加入黨部服務，設置「黨我們同在一起」線上社團，讓年輕人知道國民黨也有創新、活潑的一面，日後他會定期與年輕朋友相聚討論，不管是在地就學、在地就業、在地創生，多聽聽年輕人心聲，他是黨部主委也是在地議員，多元身分加上多重資源，讓他更能協助在地年輕人有更好發展。

國民黨秘書長李乾龍到場致詞時表示，這次江啟臣主席進行黨內改革，第一步就是大量起用年輕人，不管是數位長、發言人、智庫學者，包括黨部主委都鼓勵聘用年輕人。他稱讚陳偉杰非常努力，前年以第一高票當選淡水議員，服務跑第一，問政也是第一，他充滿抱負理想，相信由他接下淡水區黨部主委，必定能開創一番新氣象。

(中時 )