期待已久的新款 MacBook Air 及‬iPad Pro 已於蘋果官網開放預購，5月中旬就將送達你家。跟上此潮流，蘋果優質經銷商STUDIO A於即日起開放預約，使用‭STUDIO A‭萬元生日慶禮券購買，除可優先取機外，還可額外獲得等值5%紅利回饋，搭配中國信託 LINE Pay 卡再享‭ ‬LINE POINTS ‭3%回饋無上限，總計高達8%優惠，入手省荷包趁現在！

為了迎接 MacBook Air 及 iPad Pro 即將上市，STUDIO A特別推出「萬元生日慶禮券」，共提供1萬元、2萬元面額且使用無效期，各2500張，數量有限售完為止。並開放使用禮券預約新款 MacBook Air 及 iPad Pro 者，同享白金/鑽石級會員新品首賣預約優先取機福利，對於迫不及待想即早入手新機的朋友可謂是一大優惠！

電子禮券可於STUDIO A‭折抵全門市商品，包含Mac筆電、iPhone、iPad等Apple主機、周邊及維修服務（惟保險產品除外），且禮券等同現金券，可多張合併使用、無使用期限，每萬元可回饋等值5%之會員點數，如選購1萬元即返還500元等值點數，即SA 1,000點會員積點；2萬元即返還SA 2,000點。而以往標準會員折抵周邊配件上限為20%，特別於5/12至5/31開放不限會員等級，均可折抵週邊商品100%！

新款MacBook Air首次搭載4核心處理器，透過搭配Intel Iris Plus Graphics，使新款MacBook Air的繪圖效能提升最高可達80%，可提升眾多日常包含整理照片、製作簡報、編輯影片以至於玩遊戲的處理速度。搭配與16吋 MacBook Pro 同級的巧控鍵盤，重新設計的剪刀式結構，能提供舒適穩定的按鍵體驗；MacBook Air 256GB機型31,900元、教育優惠28,700元，512GB機型41,900元、教育優惠38,700元。

新款iPad Pro搭載A12Z 仿生晶片，並加入超廣角相機與錄音室等級麥克風，還可搭配最新巧控鍵盤。(STUDIO A提供／黃慧雯台北傳真)

新一代iPad Pro 採11吋、12.9吋Liquid Retina 螢幕，搭載 A12Z 仿生晶片以及新一代的懸浮鍵盤、在 iPad Pro 上可使用觸控游標，同時加入超廣角相機與錄音室等級麥克風，光學雷達掃描儀能夠提供尖端創新的深度感測功能，達成更多專業級工作流程；iPad Pro 11吋64GB Wi-Fi版25,900元起，教育優惠24,300元起；iPad Pro 12吋128GB Wi-Fi版32,900元起，教育優惠29,500元起

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