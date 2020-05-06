美國疫情最嚴重的紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）表示，紐約州的部分地區可能會在一周內重新開放，但各地在重新開放前必須詳細檢視是否具備足夠的條件，包括新增確診病例數、醫療體系負荷能力、診斷與病毒檢測能力與追蹤接觸者的系統運作能力。

美國《有線電視新聞網》(CNN)報導，科莫表示，正在為5月中旬重新開放紐約州做準備，在重新開放某些地區之前，大約還有一周的時間。該州各地區之間的重新開放條件有些差異，必須根據各地的實際狀況決定開放的時間。

科莫在疫情發佈會上說，紐約州所轄地區將不會同時重新開放，該州將監測新增確診病例數、醫療體系能力、檢測能力和接觸者追蹤能力等4個核心因素後，才決定某個地區是否能重新開放。

科莫說，紐約州將從疫情較輕的地區開始，分階段恢復商業活動並放鬆對日常生活的限制。包括：建築、製造業和部分零售商店可能在第一階段重新開業；第二階段將包括金融、行政、房地產等行業；第三階段開放餐飲、酒店服務，和藝術、娛樂等休閒設施；最後開放教育機構。

科莫指出，紐約州重新開放將遵循美國疾控中心(CDC)的指南，包括：1.以3日滾動平均值計算，住院和死亡總數必須連續14天下降；2.以3日滾動平均值計算，不能超過15例新增病例或5例死亡；3.每10萬居民必須少於2名新增確診患者；4.至少有30%可使用的空病床與加護病床要開放，以防病例突然暴增；5.醫院至少90天的個人防護設備儲量。

據《紐約時報》統計，截至當地時間5日17點59分，紐約州累計確診326659例，較前一日新增2302例；累計死亡25028例，較前一日新增死亡病例240例。

(中時電子報)