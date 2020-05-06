嚴德發探視269旅黃中尉家屬致歉 18:462020/05/06 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嚴德發今探視269旅黃中尉家屬致歉。軍聞社提供。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部長嚴德發今日前往慰問二六九旅黃姓中尉的家屬，對於發生此一不幸事件，表達不捨與歉意，強調國防部絕對會以負責任的態度，同時配合司法、行政調查，全力查明真相，絕對不會隱瞞。 嚴部長下午前往黃姓中尉的住家，關懷慰問家屬，對於部隊未能照顧好其子弟，特別向家屬致歉，並表達國防部的立場，和家屬是一致的，一定會查明事件的真相，同時對於家屬提出的疑點，也會審慎調查了解，希望家屬節哀。 另外，針對此一事件，為了配合行政調查，二六九旅旅長、政戰主任均先調離現職，以利調查工作能夠順利進行。 (中時 ) #國防部長 #嚴德發 #慰問 #二六九旅 #調查 #事件 #中尉 #致歉 也許您會感興趣 推薦閱讀 269旅中尉輕生 羅智強問「洪慈庸在哪」？她也反擊了 11:332020/05/02 政治 遭羅智強點名 洪慈庸反擊：別消費亡者 12:132020/05/02 政治 羅智強點名洪慈庸 網不解：怎不問他在哪裡 13:542020/05/02 政治 269旅中尉輕生 羅智強批民進黨和蔡英文 14:272020/05/02 政治 磐石艦隊後去留問題 嚴德發說話了 09:342020/05/04 政治 爭取參加環太軍演 嚴德發：美方還沒答覆 11:172020/05/04 政治 國軍後備戰力22萬人 7月漢光演習驗證 12:112020/05/04 政治 269旅3自傷 2案不排除與部隊管理有關 14:542020/05/05 軍事 陸軍269旅3輕生 調離副旅長就沒事？嚴德發釋疑 11:482020/05/06 政治 國防部「做問卷」調查269旅中尉輕生案 家屬氣哭了 12:262020/05/06 政治 政治熱門新聞 1萬元紓困開跑！計算公式看這裡 符合條件就可申請 - 政治 蔡政府紓困為何爆民怨？趙少康怒點名他：罪魁禍首！ - 政治 愛情摩天輪還有內幕？李四川曝真相...網聽完怒了！ - 政治 罷韓投票倒數 藍營這大咖卻消失了？ - 政治 高雄市府硬起來！力抗罷韓？網友驚呼：穩了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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