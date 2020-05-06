「新北國際城市U-18棒球賽」今年首度與中華民國棒球協會合作主辦；圖為去年賽事狀況。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

「新北國際城市U-18棒球賽」邁入第3年，首度與中華民國棒球協會合作主辦，規模全面擴大，有望邀請美國、日本、韓國、澳洲及中國大陸等，至少6支國際強隊參賽，預計12月登場；新北市教育局表示，盼藉由棒協籌辦國際賽事經驗，將賽會提升至國際規格，讓比賽更有看點。

「新北國際城市U-18棒球邀請賽」屬於青棒層級國際性賽事，過往由新北市獨自辦理，規模較小，去年國外隊伍包括日本兵庫、印度新德里、印尼雅加達、中國南京隊，今年首度和棒協合作，將增加比賽精采度。

體育及衛教科長夏治強指出，今年將延續上屆16隊規模，國外隊伍部分，預計邀請美國、日本、韓國、澳洲及中國大陸等，至少6支國外城市隊伍；國內隊伍部分，新北市將派出藍、白兩隊參加，另外再邀請其他縣市8支隊伍參賽，競爭激烈、精采可期。

至於賽季是否受疫情影響？夏治強說，視疫情發展隨時調整，目前預計12月6日至13日在新莊、三重棒球場舉辦，總賽事為期1周，結合新北歡樂耶誕城活動，廣邀各界共襄盛舉，皆免費入場，也會提供實況轉播。

(中時 )