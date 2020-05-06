桃園市龜山區桃園寶貝潛能發展中心去年9月成立寶貝夢想起飛工作坊，7位智能障礙的寶貝經過幾個月的練習，已經能將豆子分類包裝到茶包，製成「豆助茶」。其中29歲的阿德，四處求職遭拒，但在工作坊重新找到自信，希望重返社會。
工作坊社工督導吳美瑩說，對於身障者而言，要把豆子秤重，再打開袋口，將豆子裝在茶包裡面，再用封口機收尾，需要好幾個月訓練，除了挑戰眼力外，也考驗他們手指細部動作，相當不容易。
阿德的母親說，阿德曾經製作月餅、當清潔工，不過都被嫌棄動作太慢，最後被婉拒。不過到工作坊後，沒有時間壓力，慢慢學習下，可以把完美達成工作。她也說，過去需要形影不離的照顧阿德，但是阿德自從到了工作坊後，自己可以鬆一口氣，每個月還有數百元獎勵金。
母親又說，阿德狀況越來越好，也早已能夠自己照顧自己，希望最後可以有正常的工作，可以養活自己。在母親節前夕，阿德也把親手製作的豆助茶禮盒送給母親，感謝這些年來母親的照顧。
(中時 )
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