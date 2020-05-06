今年因受新冠肺炎疫情影響，新店區的3位市級、15位區級模範母親代表，今（6日）由新店區長林煌源代表市長侯友宜在公所會議室頒贈獎牌及禮品，以簡單隆重的頒獎儀式表達市府團隊的心意。

林煌源表示「社交有距離，母愛沒有距離」、「口罩不能阻隔我們的心意」，在疫情逐漸紓緩的狀況下辦理表揚儀式，藉此散播母愛的精神及溫馨的節慶氣氛，也是呼應疫情指揮中心發布的「防疫新生活運動」！

高齡83歲的市級模範母親邵玉珍女士，出生在無情的戰亂環境，也因為苦難造就了她的堅韌、積極肯奮鬥的個性，並立下成為表演藝術家的願望，在50歲後出國留學，學成後熱心提攜晚輩，許多學生還在表演藝術界發光發熱。

新店區公所表示，雖然表揚活動較往年規模縮小，但仍展現出市府及公所滿滿的心意，公所特別為每位母親準備彩帶、花束及禮品並拍照留念，希望能讓所有的母親們有個令人難忘的母親節回憶。

(中時 )