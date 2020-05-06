康友-KY（6452）因中國大陸新冠肺炎疫情趨於穩定，大輸液用量呈現下降趨勢，自結4月營收3.97億元，年減4.75％，也較上月略微下降。

該公司累計1～4月營收14.88億元，年減2.7％，但若以人民幣計價，前4月營收3.46億，年增率3.62％。

康友表示，中國大陸新冠肺炎疫情趨於穩定，且民眾因疫情影響而減少門診就醫，大輸液用量呈現下降趨勢，加上公司客戶庫存較為充足，不再額外追加新的訂單，六安華源4月營收較去年同期持平，較上月略微下降。

另外，由於印尼疫情持續，當地政府採取「大規模社會限制」防疫，除醫療及衛生服務、餐飲等國家重要工作、民生基本所需行業等部門外，雇主必須讓員工在家工作，即將進入齋月也使得經濟消費及交通運輸等受到較大衝擊，養雞戶對經濟前景不明朗感到擔憂，預估食用雞肉量在一定時期內將呈下降趨勢，因缺乏信心而減少雞隻養殖數量，從而對疫苗之總體需求亦出現下降。

展望第二季，六安華源大輸液出貨趨於穩健。下半年在全球疫情趨緩且防疫獲得控制下，若藥證持續豐富，疫苗產品出貨將逐步發酵，將大幅提升帝斯生技的競爭門檻。

(工商 )