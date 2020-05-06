針對立委反映有民眾好不容易申請到的紓困補助3萬元，因為與銀行有債務，入帳後卻馬上遭到扣押。新北市政府勞工局表示，與銀行之間存有債務協商的勞工朋友，只要在申請時向受理的職業工會表明，檢附債務證明，填寫「現金支票申請單」，即可免除紓困金被扣除的困擾。

勞工局指出，勞動部於4月下旬推出「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，針對投保於職業工會、投保薪資2萬4,000元以下、107年綜合所得稅未達課稅標準的勞工朋友，提供總計3萬元補助，希望能協助此類勞工朋友度過疫情難關。

由於有部分申請人屬於與銀行有債務的「警示帳戶」，補助金入帳有遭扣押之虞。勞工局長陳瑞嘉對此表示，勞工局早與各職業工會溝通，只要勞工在申請給付時向工會說明，一方面工會可在系統上註記，另外再請勞工出具相關債務證明文件，填寫申請書，經勞保局審核後以開立現金支票的方式發給，申請人收到支票，即可持支票及身分證件，親至土地銀行各地分行兌領現金。

勞工局提醒，縱使法令有保障債務人依法領取之社會福利津貼、社會救助或補助，不得為強制執行標的，但為避免遭銀行先扣押、再爭取返還的時間，建議有需求的勞工朋友循「申請現金支票」模式避免困擾。另外，這項補助申請至5/22截止，符合資格的勞工朋友請儘快向投保的職業工會提出。

(工商 )