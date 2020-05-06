陸軍269旅日前發生黃姓排長自殘身亡，家屬質疑有不可告人的隱情，國防部長嚴德發今日前往慰問黃姓中尉的家屬，對於發生此一不幸事件，表達不捨與歉意，強調國防部絕對會以負責任的態度，同時配合司法、行政調查，全力查明真相，絕對不會隱瞞。

另外，針對此一事件，為了配合行政調查，二六九旅旅長、政戰主任均先調離現職，以利調查工作能夠順利進行。

嚴德發是下午前往黃姓中尉的住家，關懷慰問家屬，對於部隊未能照顧好其子弟，特別向家屬致歉，並表達國防部的立場，和家屬是一致的，一定會查明事件的真相，同時對於家屬提出的疑點，也會審慎調查了解，希望家屬節哀。

案發後，陸軍專案小組進行行政調查，日前已先將269旅後勤副旅長、後勤科長、旅部連連長等3位暫停職務接受調查，今天再往上連坐，旅長和政戰主任也被調職待查。

國防部長探視「黃中尉」家屬允諾查明真相，調查層級往上追查，269旅長和政戰主任已被調職。（軍聞社）

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