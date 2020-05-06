雲林縣沿海地區C型肝炎比例偏高，縣政府6日啟動「四湖鄉C型肝炎外展門診暨微根除計畫」，四湖鄉因有15村的C型肝炎抗體盛行率超過2成，所以開辦「C型肝炎特別門診」，再逐年逐步擴至全縣，把C肝從雲林縣境內消滅、守護民眾健康。

「四湖鄉C型肝炎外展門診暨微根除計畫」6日在四湖鄉衛生所開跑，由雲林縣長張麗善、縣衛生局長曾春美、縣議會副議長蘇俊豪、四湖鄉長蘇國瓏、嘉義長庚醫院副院長盧勝男、雲林長庚醫院院長黃東榮等人共同主持。

張麗善表示，四湖鄉醫療院所分析C型肝炎篩檢資料，發現全鄉21村中有15村的C型肝炎抗體盛行率超過2成，因此雲林縣衛生局與長庚醫療體系合作，在四湖鄉展開精準式C型肝炎篩檢，以及後續治療與追蹤工作。

曾春美說，雲林長庚胃腸肝膽科主任張德生本月起每2周星期三下午，會於四湖鄉衛生所開辦「C型肝炎特別門診」，以提高就醫可近性，讓患者就近領藥，藉以降低治療中斷的情況發生。

長庚醫療團隊成員包含護理師、醫檢師、藥師、個管師等人員，提供問診、衛教、抽血檢測、腹部超音波檢查、口服抗病毒藥物治療，專業且一條龍的服務，將是C型肝炎患者的一大福音。

四湖鄉衛生所指出，將逐村設置C肝篩檢站，由村鄰長協助發送通知單，預計3個月內完成。篩檢為陽性的個案將依意願，轉介至「C型肝炎特別門診」，或鄰近的北港鎮、麥寮鄉等消化系專科醫療院所接受治療。

(中時 )