雲林沿海地區C型肝炎比例偏高，除了雲林縣政府啟動肝炎根除計畫，台塑企業也成立「台塑健康關懷團隊」，進行C型肝炎患者居家關懷，鼓勵患者積極到院治療，2年多來已幫助700餘名「肝苦人」遠離肝癌威脅。

C型肝炎病毒是造成肝癌、肝硬化的主要原因，雲林長庚醫院透過台西、麥寮鄉民眾免費健檢資料，發現2鄉C型肝炎人口比率偏高，原因在於雲林沿海地區人口結構高齡化、醫療資源與衛教知識不足等因素，因此於2018年6月成立「台塑健康關懷團隊」。

關懷團隊健康管理師顏鳳乙表示，根據肝病基金會調查，雲嘉南地區C型肝炎盛行率為7.3％居全國之首，遠高於全國平均盛行率的4.2％，C型肝炎若不及時接受治療，極可能惡化為肝硬化甚至肝癌，「台塑健康關懷團隊」的主要任務便是透過健康關懷，鼓勵C肝患者到醫院接受治療。

顏鳳乙說，2年來「台塑健康關懷團隊」的C肝納案關懷人數為631名，參加雲林長庚醫院的C肝DAA口服新藥治療者有726名，在2單位合作下，確認完治者達708名，成功率為97.5％，成效非常亮眼。

醫療人員指出，C型肝炎若不治療，病情會在10到40年內逐漸惡化，不過只要持續治療，1年內都可以有很好的效果，希望民眾不要害怕就醫，積極參與C肝治療計畫，讓雲林縣進入「肝淨縣市」之列。

(中時 )