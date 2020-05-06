行政院長蘇貞昌宣布擴大急難紓困方案，對有工作但無軍、公、教、勞保的加保者，排富加發補助金每戶1萬元，6日起開放申請。民政局副局長吳坤宏統計，此次擴大紓困，6日共成功受理1090件，其中以中山區公所最多件、占總件數2成，其次是士林、信義區。

(中時 )