在外租屋難免遇到許多奇葩事蹟，像是之前新聞鬧很大的輔大房東張淑晶，因為坑殺房客挨告，還用化名繼續騙不知情的房客，遇到這種房東真的很倒楣，當然還是有不少有趣的房東，有網友分享租屋趣事，原來與女友互動全被聽到，讓他直呼「超尷尬」！

男網友在網路上分享租屋經驗，表示就讀大學的時候，因為要北上實習，因此短暫租了一間頂樓加蓋，每周五下班後就會買一些食物，與女友回到租屋處享受兩人時光，愉快的周五加上「飽暖思淫慾」，自然就會發生床上運動。

某天男網友出門要買東西吃，恰巧遇到房東太太，對方看到他直說「我有買炸雞放在冰箱，昨天拿來的時候聽到你在忙，所以就冰起來了，啊你女朋友要不要一起吃？補一下體力」，原來兩人恩愛的聲音全被房東聽光光，尷尬經驗也讓男網友哭笑不得。

網友看到分享，留言笑虧原PO「突然好餓想吃炸雞」、「所以房東太太的雞有吃了嗎」、「鄰居應該也都聽到了」、「房東太太好人，買雞幫你進補」、「吃雞補雞」、「只有我有邪惡想法嗎」。

(中時電子報)