台南市長黃偉哲（左一）參觀「引水．程金」老照片展，這張八田技師老照片是首次曝光。（台南市新聞局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市長黃偉哲（左）觀賞一張重新上色的老相片，相片中為1923年一艘從安平區出發載運工程用品的小船，沿嘉南大圳鹽水溪排水而上。（劉秀芬攝）

「引水‧程金」烏山頭水庫舊送水口經典老照片展登場。（劉秀芬攝）

「引水‧程金」烏山頭水庫舊送水口經典老照片展登場。（劉秀芬攝）

老相片展覽的地點位於烏山頭水庫舊送水口，舊送水口的設備都是老古董，常年維護在備用狀態，更是首次開放一般民眾參觀。（劉秀芬攝）

今年是台南烏山頭水庫開工百年，台南市長黃偉哲6日參加八田與一技師逝世78年紀念活動，與眾人一同追思，隨後也主持了「引水‧程金」烏山頭水庫舊送水口經典老照片展開幕儀式，黃偉哲說，「吃果子，拜樹頭」，嘉南平原成為台灣的米鄉穀倉，要感念八田技師的貢獻。

每年5月8日八田技師逝世這天，嘉南農田水利會都會邀請八田遺族代表及日本友人一同在八田技師銅像前舉辦追思紀念會。今年因疫情的關係，八田技師家屬暫時無法前來參加追思會，黃偉哲強調，疫情並沒辦法阻隔各界對於八田技師的尊敬以及對於烏山頭水庫嘉南大圳動工的緬懷。

6日的追思會由黃偉哲、嘉南農田水利會會長楊明風、西拉雅國家風景區管理處處長許主龍、「思慕八田技師伉儷台灣友好親善會」代表德光重人及他的團隊代表獻花致敬；一行人隨後也前往參加烏山頭水庫開工百年「引水‧程金」老相片展開幕活動。

由市府、嘉南農田水利會及西拉雅風管處聯合舉辦的「引水‧程金」老相片展，精選呈現1920到1930年間嘉南大圳的珍貴影像，展期只有13天，其中有一張古寫真上色更是首次披露。

老相片展覽的地點位於烏山頭水庫舊送水口，舊送水口的設備都是老古董，常年維護在備用狀態，更是首次開放一般民眾參觀，機會非常難得。楊明風表示，透過老照片展，邀請大家來見證烏山頭水庫嘉南大圳是個「活的水利博物館」，進一步了解水利建設，珍惜水資源。

黃偉哲進一步指出，有圖有真相，透過老照片展，見證了八田技師過去對台灣的貢獻，以及其設計的嘉南大圳百年來為台灣帶來的農業奇蹟。

(中時 )