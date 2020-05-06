雲林縣首座「綜合社會福利館」將竣工，強化社福藍圖。（張朝欣攝）

雲林縣政府6日在虎尾鎮立圖書館旁舉行「雲林縣綜合社會福利館新建工程」上梁典禮，預計今年10月竣工，雲林縣長張麗善強調未來將以「以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎」為目標，強化雲林縣社會福利藍圖。

「雲林縣綜合社會福利館新建工程上梁典禮」由雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠等人共同主持，上梁儀式象徵建築物本體大致完成，新建工程將邁入新的里程碑，與會者共同焚香祈福，見證雲林縣第1座綜合型社會福利館的即將落成。

張麗善表示，雲林縣政府因應少子化衝擊，並配合中央前瞻計畫，積極推行各項少子化友善托育措施，藉以刺激生育率及減輕家長托育及照顧壓力，除了中央補助外，也透過縣府經費及公益彩券盈餘分配款補助，持續建置各項軟硬體設施。

張麗善強調「雲林縣綜合社會福利館」設於雲林縣中心點的虎尾鎮，就是希望藉其便捷的交通網絡與良好地理位置，提供縣內所有兒童、少年、婦女、長者、身心障礙者1處具有綜合性資源及成長交流的空間。

縣社會處長林文志指出，綜合社會福利館歷經多次流標，2019年7月動工至今，預定今年10月竣工，未來館內會設置托育資源中心、老人日間照顧中心、輔具資源中心等專業服務空間，結合旁邊的虎尾鎮立圖書館與戶外籃球場，形成「綜合性的多功能社福文教園區」。

(中時 )