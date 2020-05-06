紓困申請簡易表。（南投市公所提供／廖志晃南投傳真）

因應疫情急難紓困申請首日，南投市林姓單親媽媽，身上只剩下21元，孩子學費還沒繳，趕緊到公所申辦，但因為是「卡奴」只能打零工維生，拿不出雇主證明，心急如焚！所幸南投市長宋懷琳出面安撫，承辦人員也當場受理申請。

紓困申請首日，南投市公所就湧入200多位民眾，但因為大家對方案不了解，因此承辦人員花很多時間，向民眾說明申請條件，也製作一張簡易表，讓民眾快速了解自己是否符合資格。

林姓婦人表示，她因為是卡奴，參加勞健保就會被扣薪水，因此，只能做臨時性的工作，但是，從3月下旬起連工作也沒有了，這段時間，就到山上幫人拔草、採茶打零工，但是每周只能工作1、2天，賺的錢除了孩子每月6000元安親班費用，還有母子每月3000元的生活費，不夠的就先向朋友借，現在，身上的錢只剩下21元！

林姓婦人無奈的說，以前，申請中低收入戶，欠債必須要有債主證明，但債主是地下錢莊，怎麼敢去拿？現在，她沒有固定雇主，要向誰拿證明？

宋懷琳表示，民眾必須準備的申請資料相當多，因此許多民眾要跑好幾趟才能完成，她了解民眾遇到的問題，也請大家不要擔心，因為政策第一天實施稍微有些混亂，很感謝政府提出紓困計畫的美意，但也希望政策能夠更明確一點，才不會讓許多民眾白跑一趟！

(中時 )