儘管美國股市週二再度走高，但在臨近尾盤時，卻出現了迅速回落。對此，一些業內人士將矛頭指向了美聯準會(Fed)副主席克拉里達(Richard Clarida)發表的最新言論。他表示對美國經濟前景的悲觀態度。

據外媒報道，包括克拉里達在內的幾位Fed主要決策者週二表示，美國經濟將出現幾十年來最嚴重的衰退，隨後可能在下半年開始復甦，但成長可能是緩慢而且不均衡的。

Fed副主席克拉里達：「我們正在經歷有生以來最嚴重的經濟活動萎縮和失業激增，不幸的是，失業率將飆升至我們可能自1940年代以來從未見過的水平。」

在被要求進一步說明時，克拉里達表示，他預計2020年第三和第四季度的經濟都將出現正成長；不過他強調復甦情況將取決於病毒疫情和遏制它的努力。「目前存在巨大的不確定性，而我是一位經濟學家，不是一位流行病學家，」他說。「我想在我們經歷這個時期之際，必須保持應有的謙卑。」

克拉里達在採訪中再次保證Fed將繼續使用其所有工具來幫助經濟。「我們將繼續保持有力、主？動和進取的態度，直到我們確信經濟正在復甦的道路上，尤其是對於普通民眾而言，」他說。「我們認為我們正在用這些工具架起一座橋樑，直到經濟復甦。」

克拉里達重複了Fed主席鮑爾最近的聲明，稱迫切需要財政政策。「財政政策也起著至關重要的作用，因為Fed擁有放貸權，但沒有支出權。我們可以貸款，但不能向家庭和公司轉移收入。」

華爾街主要股指週二上漲，因醫療保健股攀升，油價勁揚，且多個國家和美國各州放鬆了新冠病毒疫情期間實施的限制措施，試圖重啟經濟。不過，股市在尾盤大幅回落。

(中時電子報)