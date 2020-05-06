苗栗縣政府因應新冠肺炎，縮小模範母親表揚活動規模，向模範母親表達恭賀與敬意，並落實防疫措施，讓模範母親們留下珍貴回憶與合影。

縣府落實量測額溫、酒精消毒、室內通風、規畫梅花座位等各項防疫措施，並在拍照時脫下口罩，讓模範母親們的留下珍貴回憶與合影。6日苗栗縣長徐耀昌及夫人蔡麗卿頒贈「慈愛光輝」匾額向模範母親致敬，立委徐志榮夫人王慧珍、以及鄉鎮市長等人，也到場恭賀，祝福「母親節快樂」。

縣府表揚18名模範母親，苗栗市詹美鳳、頭份林廖幸妹、苑裡郭沈玉珠、通霄吳張桂枝、竹南楊翠萍、後龍謝陳鳳、卓蘭朱許櫻月、大湖張蕭茲妹、公館何謝澄枝、銅鑼邱玉秋、南庄葉羅圓妹、頭屋何鄭春香、三義林吳芹妹、西湖劉桂蘭、造橋高徐春英、三灣林秋妹、獅潭劉秀梅、泰安柯李玉珍。

其中最高齡的為98歲林吳芹妹，她勤儉持家、刻苦耐勞並熱心公益。詹美鳳則擔任多個公益社團的理事長，也多次捐款給本府社會處幫助弱勢團體。林廖幸妹早期家庭經濟拮据，仍養育8位子女事業有成。85歲郭沈玉珠仍然教導藺草技藝不遺餘力，讓苑裡特色的傳統技藝得以傳承。何鄭春香用心照顧鄰里，曾陪伴近90歲的獨居阿嬤夜宿長達3年，深獲地方肯定。楊翠萍為績優志工，也擔任龍山社區總幹事，是社區發展工作的重要夥伴。

徐耀昌表示，雖表揚活動規模縮小，但敬意不減，「對母親的愛是一世的」。他指出，媽媽們不但擔任賢內助、照顧公婆，甚至負擔家計，感謝媽媽們為家庭的無私付出與奉獻，並祝福媽媽們「母親節快樂」。

(中時 )